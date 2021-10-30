Генпрокурор Нью-Йорка выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора штата

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, которая курировала дело о домогательствах Эндрю Куомо в бытность его губернатором Нью-Йорка, баллотируется на пост губернатора, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я баллотируюсь в губернаторы Нью-Йорка, потому что у меня есть опыт, видение и мужество сражаться с сильными мира всего от имени всех нью-йоркцев", - написала она в пятницу в Twitter, прикрепив к сообщению свой предвыборный ролик.

В небольшом клипе Джеймс рассказала о своей карьере и достижениях, отметив, что 76 раз подавала судебные иски против бывшего президента США Дональда Трампа. Имени однопартийца-демократа, который из-за ее расследования покинул губернаторский пост в конце августа, она не назвала.