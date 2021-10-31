Блинкен встретится с главой МИД Китая
Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 31 октября. планирует встретится в Риме с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Ван И, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Госсекретарь сопровождает президента США Джо Байдена, который прибыл в Рим для участия в саммите G20.
Ожидается, что встреча состоится в 10:30 (GMT+4). После этого, в 13:30 Блинкен встретится с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёном.
Саммит G20 начался в Риме 30 октября.
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