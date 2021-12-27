Три человека погибли при стрельбе в магазине в Техасе
Стрельба произошла в ночь на понедельник в магазине в городе Гарленд (штат Техас), три человека погибли. Об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, мужчина вышел из пикапа и, войдя в магазин, сразу открыл огонь. Затем он покинул здание и сел в машину, за рулем которой находился еще один человек. Их личности не установлены.
Причина произошедшего не уточняется, однако представитель правоохранительных органов заявил, что данный инцидент "не похож на ограбление".
Отмечается, что в результате стрельбы пострадал как минимум один человек, он госпитализирован.
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