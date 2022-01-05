Meta оспорит решение британского регулятора о необходимости продажи сервиса Giphy

Американская компания Meta подала заявление на пересмотр решения Управления по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании о необходимости продажи сервиса анимированных изображений Giphy с целью соблюдения антимонопольного законодательства. Об этом в среду сообщила апелляционная комиссия регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Meta, ранее известная как Facebook, планирует оспорить решение CMA по шести пунктам. В частности, компания выразила несогласие с утверждением о том, что покупка Giphy приведет к "значительному снижению конкуренции" на рынке. Кроме того, в Meta отметили, что действия регулятора характеризовались серьезными "процессуальными изъянами".

Meta приобрела американский сервис Giphy в 2020 году. Портал Axios оценивал сумму сделки в $400 млн. В марте 2021 года британский антимонопольный регулятор постановил, что эта сделка может привести к существенному снижению конкуренции на рынках Соединенного Королевства и призвал интернет-гиганта к сотрудничеству для дальнейшего изучения процесса слияния компаний. Meta ответила на требование отказом, за что в октябре 2021 года CMA наложило на нее штраф в размере £50,5 млн ($69,5 млн).

По итогам проверки сделки CMA в ноябре установило, что покупка Giphy нарушает интересы британских пользователей соцсетей и рекламодателей с точки зрения антимонопольного законодательства. По мнению регулятора, существует вероятность того, что Meta в будущем может ограничить работу сервиса рамками своей экосистемы, а это, в свою очередь, приведет к массовому оттоку пользователей из других социальных сетей, либо потребует у конкурентов предоставлять ей персональные данные пользователей. В качестве единственного допустимого решения данной проблемы CMA указало на необходимость продажи Giphy другому покупателю.