США и Япония намерены разместить оружие в космосе
Япония и США намерены разместить оружие в космосе для нанесения ударов по вражеским базам. Соответствующий вопрос обсуждался в ходе переговоров министров обороны и иностранных дел двух стран, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
По данным японского агентства Jiji Press, Токио и Вашингтон могут объявить о сотрудничестве в области противодействия гиперзвуковому оружию. Сейчас оно активно разрабатывается в Китае и Северной Корее.
Кроме того, стороны договорились о совместной разработке оборонных технологий по части создания космического оружия.
Японская сторона утверждает, что такое оружие ей нужно, чтобы защитить себя от КНДР, которая недавно провела ракетные испытания.
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