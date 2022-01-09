США и Япония намерены разместить оружие в космосе

Япония и США намерены разместить оружие в космосе для нанесения ударов по вражеским базам. Соответствующий вопрос обсуждался в ходе переговоров министров обороны и иностранных дел двух стран, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По данным японского агентства Jiji Press, Токио и Вашингтон могут объявить о сотрудничестве в области противодействия гиперзвуковому оружию. Сейчас оно активно разрабатывается в Китае и Северной Корее.

Кроме того, стороны договорились о совместной разработке оборонных технологий по части создания космического оружия.

Японская сторона утверждает, что такое оружие ей нужно, чтобы защитить себя от КНДР, которая недавно провела ракетные испытания.