Apple разрешит доступ к сторонним платежным системам в Южной Корее

Компания Apple разрешит использование сторонних платежных систем на своих площадках в Южной Корее в соответствии с требованиями законодательства этой страны. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Apple с большим уважением относится к законам Республики Корея и имеет большой опыт сотрудничества с талантливыми разработчиками приложений страны", - цитирует агентство заявление компании.

По его данным, Apple представит альтернативную платежную систему со сниженной комиссией за обслуживание. Сроки вступления в силу новой политики не уточняются. Детали внесения изменений компания будет обсуждать с регулятором.

31 августа прошлого года Национальное собрание Республики Корея приняло законопроект, согласно которому магазины приложений среди прочего таких компаний, как Apple и Google, должны будут разрешить использование сторонних платежных систем на своих площадках. Комиссия при покупке приложений в этих магазинах доходит до 30%, чем были недовольны разработчики программ для мобильных устройств. Поправки также касаются комиссий при совершении покупок внутри приложений, при оплате подписок на них. Кроме того, компании не смогут удалять приложения из магазина или откладывать их одобрение без достаточных оснований. Нарушителям, согласно законопроекту, будет грозить штраф в размере до 3% их выручки в стране.