Байден проведет пресс-конференцию 19 января

Президент США Джо Байден планирует провести пресс-конференцию 19 января. Об этом заявила в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я ожидаю, что в следующую среду президент проведет официальную пресс-конференцию в 16:00 (полночь на четверг по мск)", - сказала она. Псаки не привела список тем, которые затронет американский лидер во время выступления.

"Президент с нетерпением ждет возможности напрямую обратиться к американскому народу", - добавила она.