Главный инфекционист США полагает, что бустерные дозы вакцин не наносят вред иммунитету

На сегодняшний день нет данных о том, что бустерные дозы вакцин от COVID-19 с соблюдением графика их использования могут оказывать негативное влияние на иммунитет. Об этом в понедельник на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня" заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Доказательств того, что бустерные дозы, полученные в разное время, могут негативно сказаться на иммунитете, нет", - заявил он, отметив необходимость разработки универсального для всех штаммов коронавируса препарата. По мнению специалиста, создание такой вакцины - одна из приоритетных задач научных кругов на сегодняшний день.

К данному моменту, по информации Университета Джонса Хопкинса, в США COVID-19 заразились свыше 65,7 млн человек. Умерли более 850 тыс. американцев.