Глава Комитета начальников штабов ВС США заразился COVID-19
У председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) армии США генерала Марка Милли выявили коронавирус, у него наблюдаются легкие симптомы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает в понедельник CNN, ссылаясь на его пресс-секретаря полковника Дэйва Батлера.
Батлер отметил, что Милли работает дистанционно и избегает контактов с другими людьми.
В минувшую среду Милли общался с президентом США Джо Байденом.
"На протяжении нескольких дней его тесты и до, и каждый день после общения с президентом были отрицательными до вчерашнего дня", - цитирует CNN слова Батлера.
По его данным, у всех остальных представителей ОКНШ результаты тестов на COVID-19 отрицательные.
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