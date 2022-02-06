Покинувшая Афганистан последней дивизия ВВС США прибыла в Польшу

В Польшу прибыли силы 82-й воздушно-десантной дивизии США во главе с генералом Кристофером Донахью. Генерал Донахью известен как последний американский военный, покинувший Афганистан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, сообщает Reuters.

«Как и было объявлено, в Польшу прибыли первые элементы боевой группы бригады 82-й воздушно-десантной дивизии армии США», — сообщил представитель польской стороны. Армия США перебрасывает подразделения в Восточную Европу, в том числе Польшу и Румынию, по приказу президента страны Джо Байдена.

82-я дивизия ВВС США считается одним из наиболее мобильных подразделений американской армии. Прилетевшие сейчас в Польшу, именно эти части последними покидали Кабул в августе 2021-го. Это соединение имеет богатую историю, ее военнослужащие принимали участие в вооруженных конфликтах с Первой мировой войны.