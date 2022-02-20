Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

В США впервые в 2022 году успешно запустили украинско-американскую ракету-носитель среднего класса "Антарес" с грузом для Международной космической станции, сообщает Trend со ссылкой на УНИАН.

Запуск состоялся 19 февраля в 19:40 по киевскому времени (12:40 по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс, штат Вирджиния, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины на своей странице в Facebook.

"Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus. Космический корабль Cygnus доставит на борт Международной космической станции (МКС) около 3,7 тонны груза для астронавтов, находящихся на борту станции", - говорится в сообщении.

Основная задача миссии - доставка полезного груза на МКС, а также вывоз с МКС и утилизация в плотных слоях атмосферы отработанного груза. Как отметили в пресс-службе Государственного космического агентства, на борту Cygnus было 3 729 кг полезного груза NASA для МКС.

Поприветствовал запуск и президент Украины Владимир Зеленский.

"Радуюсь успешному запуску РН "Антарес" с космодрома Уоллопс. Ракета вывела в космос корабль Cygnus, который пополнит запасы МКС и поможет в восстановлении ее орбиты", - написал он на своей странице в Twitter.

В целом это семнадцатая миссия (NG-17) за время существования проекта. Как рассказали в пресс-службе ГП "ПО Южмаш", по традиции, каждая миссия посвящена человеку, который внес весомый вклад в пилотируемые космические полеты. На этот раз космический корабль Cygnus назван в честь Пирса Селлерса, бывшего астронавта NASA и известного климатолога.

Селлерс участвовал в трех миссиях, проведя в космосе более 35 суток. Он совершил шесть выходов общей продолжительностью более 41 часа, во время которых развивал Международную космическую станцию. В 2016 году Пирса Селлерса за выдающиеся заслуги наградили высшей медалью NASA.

К тому же, помимо доставки груза, на этот раз у миссии есть еще одна цель. Корпорация Northrop Grumman впервые выполнит работы по восстановлению орбиты МКС. Атмосфера Земли оказывает влияние на станцию, в результате чего высота орбиты медленно уменьшается и нуждается в корректировке. Работы выполнят за счет движущей установки грузового корабля Cygnus, пока он будет пришвартован к МКС.

"Антарес" - это одноразовая ракета-носитель, разработанная для запуска полезных грузов массой до 8,0 т на низкую опорную орбиту. Названа в честь одной из самых ярких звезд земного неба.

Ракета-носитель состоит из двух ступеней, и украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени.