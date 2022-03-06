США считают важным сохранение дипконтактов с Россией

США рекомендуют американцам не посещать Россию, при этом подчеркивая важность сохранения дипломатических контактов с Москвой. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге по итогам прошедших здесь переговоров с президентом Молдавии Майей Санду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рекомендуем американцам не посещать Россию, точно так же мы советуем находящимся в России американцам покинуть ее. С моей точки зрения, в подобное время важно, чтобы мы сохраняли наши дипломатические контакты, оказывали дипломатическую поддержку американцам, которые в ней нуждаются", - сказал он.