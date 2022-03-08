Цены на бензин в США преодолели исторический максимум

США 8 марта 2022 18:36 (UTC+04:00)
Цены на бензин в США преодолели исторический максимум

Стоимость бензина на заправках в США побила исторический максимум, превысив отметку в $4,17 за галлон (4,54 литра). Об этом свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (ААА), отслеживающей расценки на более чем 60 тыс. автозаправок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, средняя стоимость галлона бензина к утру вторника достигла в США $4,173. Как констатируется на сайте AAA, это наиболее высокий средний показатель стоимости топлива в истории. Телекомпания CNN подчеркивает, что предыдущий антирекорд был установлен в июле 2008 года, когда стоимость бензина на американских заправках достигла $4,11 за галлон.

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