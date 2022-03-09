Нуланд заявила, что российский проект "СП-2" мертв и не возродится
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что российский проект "Северный поток – 2" мертв и не имеет шансов на возрождение, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
"На мой взгляд, "Северный поток – 2" сейчас мертв. Это уже груда металла, которая находится на дне моря. Не думаю, что он когда-нибудь возродится", – подчеркнула она во время слушаний в конгрессе.
Напомним, что газопровод "Северный поток – 2" полностью построен.
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