Нуланд заявила, что российский проект "СП-2" мертв и не возродится

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что российский проект "Северный поток – 2" мертв и не имеет шансов на возрождение, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"На мой взгляд, "Северный поток – 2" сейчас мертв. Это уже груда металла, которая находится на дне моря. Не думаю, что он когда-нибудь возродится", – подчеркнула она во время слушаний в конгрессе.

Напомним, что газопровод "Северный поток – 2" полностью построен.