Байден заверил лидеров Финляндии и Швеции, что двери НАТО открыты

Президент США Джо Байден в разговоре с финским президентом Саули Ниинистё и премьером Швеции Магдаленой Андерсон напомнил, что они вправе сами решать, как обеспечивать свою безопасность, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Президент Байден (в ходе разговора - ИФ) акцентировал свою поддержку политики открытых дверей НАТО и право Финляндии и Швеции определять свое будущее, внешнюю политику и параметры обеспечения безопасности", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Американский лидер также обсудил с Ниинистё и Андерсон "тесное сотрудничество в сфере обороны и безопасности между странами, а также усилия, направленные на укрепление трансатлантической безопасности".