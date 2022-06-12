Киссинджер назвал внутриполитическую ситуацию в США худшей, чем во время Вьетнамской войны

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что нынешняя внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах хуже, чем во время Вьетнамской войны, сообщает Trend со ссылкой на Газету.ru.

«Термин «национальные интересы» был наполнен смыслом, это даже не обсуждалось. Теперь это [время] закончилось. Каждая администрация сталкивается с непрекращающейся враждебностью со стороны оппозиции, в основе которой лежат идейные разногласия», — заявил Киссинджер.

Он считает, что Демократическая и Республиканская партии могли бы сотрудничать по международным вопросам на более глубоком уровне.