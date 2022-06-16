Глава ФРС США не исключил очередного повышения ставки на 75 б.п. в июле

Резкий подъем ставки Федеральной резервной системой (ФРС), возможно, не будет последним, поскольку инфляция в США слишком высокая, и Федрезерв готов действовать решительно для ее сдерживания, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Конечно, сегодняшний подъем ставки на 75 б.п. является необычно резким, и я не думаю, что подобные темпы повышения станут обычным делом, - сказал Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания ФРС. - Однако, исходя из текущих соображений, увеличение ставки на 50 б.п. или 75 б.п. на июльском заседании кажется наиболее вероятным".

"Мы, однако, будем принимать решения от заседания к заседанию, и продолжим транслировать наши прогнозы максимально четко, - заявил Пауэлл. - Мы твердо привержены снижению инфляции в США и действуем в срочном порядке, чтобы добиться этого. У нас есть необходимые инструменты и решимость для восстановления ценовой стабильности".

Американская экономика является очень сильной и сможет справиться с ужесточением монетарной политики, добавил он.