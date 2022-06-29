Американский банк Morgan Stanley прогнозирует мягкую рецессию в еврозоне в IV квартале текущего года на фоне сокращения поставок энергоносителей из России. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению его аналитиков, европейская экономика будет сокращаться на протяжении двух кварталов такими темпами, что в конце года еврозону ожидает рецессия. Рост европейской экономики возобновится во втором квартале следующего года за счет увеличения инвестиций, отмечает агентство.

Morgan Stanley изменил свой прогноз на фоне вероятного сокращения поставок природного газа из России в Европу, а также снижения показателей потребительской и деловой активности. Аналитики Morgan Stanley ожидают, что в условиях высокой инфляции Европейский центральный банк будет повышать ставку по депозитам на каждом заседании совета управляющих с тем, чтобы в декабре этого года она достигла 0,75%. При этом они допустили, что регулятор может прекратить повышение ставки после сентября, если темпы спада европейской экономики усилятся.

В весеннем экономическом докладе Европейская комиссия (ЕК) практически удвоила свой прогноз по инфляции в еврозоне в текущем году до рекордных 6,1%, ранее ожидался показатель 3,5%. Она также снизила прогноз роста ВВП в Европейском союзе в 2022 году с 4% до 2,7%, а в 2023 году - с 2,8% до 2,3%.