Байдена обвинили в нарушении предвыборных обещаний

Газета Washington Post (WP) обвинила президента США Джо Байдена в том, что новые предложения его администрации о местах для нефтедобычи расходятся с его предвыборными обещаниями по климату и сокращению бурения, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Этот план отодвинет страну от обещания сократить национальные выбросы на половину к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года», — отмечает издание.

Также газета напомнила, что Байден в ходе предвыборной компании обещал прекратить новое бурение на федеральных землях и морских территориях. Обнародованный план раскритиковали в комитете палаты представителей по природным ресурсам, его глава Рауль Грихальва опубликовал заявление о том, что новые предложения проигрышны для американцев.