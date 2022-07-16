Раскрыта причина смерти бывшей жены Трампа

Причиной смерти бывшей жены экс-президента США Дональда Трампа Иваны, стал несчастный случай. К такому выводу пришел главный судмедэксперт Нью-Йорка. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет газета New York Times.

В заявлении главного судмедэксперта города говорится, что бывшая супруга Трампа скончалась в результате несчастного случая от травм туловища.

В четверг, 14 июля, Трамп сообщил, что его экс-супруга скончалась в своем доме в Нью-Йорке​​​. По информации СМИ, она была обнаружена у лестницы на первом этаже. Полиция начала расследование ее смерти, однако следователи предположили, что женщина просто упала.

Дональд Трамп женился на Иване Зельничковой в 1977 году. У супругов родились трое детей, прежде чем они решили развестись в 1992 году.