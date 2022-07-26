Байден заявил, что рецессия не грозит экономике США

В понедельник, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, президент США Джо Байден заявил, что рецессия не угрожает американской экономике, в Соединенных Штатах все еще самый низкий уровень безработицы за всю историю страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его спросили, должны ли американцы быть обеспокоены тем, что страна может скатиться в рецессию. "На мой взгляд, рецессия нам не грозит. Уровень безработицы остается самым низким за всю историю, он находится в районе 3,6%", - отметил Байден.

Он добавил, что в США продолжаются инвестиционные процессы. "Я надеюсь, что мы перейдем от этого быстрого роста к стабильному. И мы увидим небольшое сокращение. Бог даст, мы не увидим рецессию, я считаю", - заключил американский лидер.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, некоторые руководители банков считают, что американская экономика "движется в сторону рецессии", а попытки Федеральной резервной системы (ФРС) США сдержать рост инфляции с помощью повышения процентных ставок могут "спровоцировать экономический спад". Так, банк Bank of America прогнозирует умеренную рецессию во второй половине нынешнего года, а банк JP Morgan Chase считает, что риск рецессии чрезмерно высок. В свою очередь Международный валютный фонд полагает, что избежать рецессии в Соединенных Штатах становится все сложнее. По мнению специалистов МВФ, неверный выбор мер в связи с высокой инфляцией негативным образом скажется на экономике страны и всего мира.

По данным Министерства торговли США, ВВП страны в первом квартале текущего года сократился на 1,6% в годовом исчислении. Данные за второй квартал будут известны в четверг. Согласно заявлению Минтруда США, потребительские цены в стране выросли по итогам июня на 9,1% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с ноября 1981 года. С целью борьбы с инфляцией ФРС США в середине июня повысила базовую процентную ставку сразу на 0,75 п.п., до 1,5-1,75%.