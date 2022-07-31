Страны AUKUS обсудили способы быстро обеспечить Австралию атомными подлодками

Делегации стран AUKUS (Австралия, Великобритания и США) провели 25-28 июля в Вашингтоне очередные встречи рабочих групп объединения, обсудив способы предоставления Австралии атомных подводных лодок в кратчайшие сроки. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Делегации обсудили интенсивную работу и прогресс, которого удалось достичь с момента объявления о создании AUKUS", - говорится в сообщении. Консультации прошли в Пентагоне и в Белом доме, где члены делегаций встретились с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Как заявили в Белом доме, стороны продолжили "определение оптимального пути предоставления Австралии в кратчайшие сроки атомных подводных лодок без ядерного вооружения при обеспечении высочайших стандартов ответственного управления атомными технологиями".

Австралия, Великобритания и США объявили о создании AUKUS в сентябре прошлого года. В рамках трехстороннего соглашения Австралия планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят в ВМС страны в 2036 году. Речь идет также об оснащении австралийских вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. Члены AUKUS позже объявили о намерении сотрудничать в разработке гиперзвуковых боевых систем.