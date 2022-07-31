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Результат теста Байдена на COVID-19 вновь оказался положительным

США Материалы 31 июля 2022 20:29 (UTC +04:00)
Результат теста Байдена на COVID-19 вновь оказался положительным

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Новый тест президента США Джо Байдена на коронавирус в воскресенье утром вновь показал положительный результат, американский лидер продолжит соблюдать жесткие меры самоизоляции, однако чувствует себя хорошо. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении лечащего врача президента Кевина О'Коннора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент продолжает чувствовать себя хорошо", - подчеркнул доктор. "Сегодня утром результат его теста на антитела к вирусу SARS-CoV-2 оказался положительным, что неудивительно", - сообщил О'Коннор.

"Президент продолжит соблюдать жесткие меры изоляции, о которых ранее было объявлено", - добавил врач.

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