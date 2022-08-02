Байден прокомментировал ликвидацию лидера «Аль-Каиды» в Афганистане

"Соединенные Штаты не позволят Афганистану вновь стать пристанищем для террористов", - заявил президент США Джо Байден, комментируя уничтожение лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

«Теперь он никогда не сможет сделать так, чтобы Афганистан вновь превратился в "тихую гавань" для террористов, потому что он мертв», — сказал глава Белого дома, подчеркнув, что никто из членов семьи террориста не пострадал.

Во время выступления Байден также назвал операцию США по уничтожению главаря «Аль-Каиды» успехом во всех аспектах.

Ранее Джо Байден в своем Twitter-аккаунте заявил, что Айман аз-Завахири был уничтожен по его приказу 30 июля. Он уточнил, что боевик находился в Кабуле, где ранее его обнаружила разведка США. «Правосудие свершилось», — написал американский лидер.