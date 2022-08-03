Блинкен и Ван И в прошлом месяце обсудили визит Пелоси на Тайвань

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Ван И обсудили в прошлом месяце возможность визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. С таким утверждением выступило в среду агентство Reuters с ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Государственного департамента США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя, разговор состоялся в ходе встречи глав МИД Группы двадцати на острове Бали. При этом подробности беседы не приводятся.

Во вторник вечером, несмотря на протесты Пекина, Пелоси прибыла на Тайвань. Визит стал первым для американского политика столь высокого ранга за последние четверть века после того, как в 1997 году остров посетил спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Ньют Гингрич. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если поездка Пелоси состоится, то это не останется без последствий и будут приняты жесткие меры.