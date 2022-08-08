Посол РФ в Пхеньяне допустил мобилизацию КНДР из-за учений США и Южной Кореи

Учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield могут быть расценены Пхеньяном как провокация, которая приведет к мобилизации ядерных сил сдерживания в КНДР. Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Российский дипломат обратил внимание, что в своей речи по случаю празднования 69-й годовщины победы в Отечественной освободительной войне 27 июля лидер КНДР Ким Чен Ын говорил о неизменной враждебности Вашингтона по отношению к КНДР и о том, что республика ради обеспечения своей безопасности "готова и к диалогу с США, и к любым военным столкновениям с ними".

"Никакого ядерного контекста в этой части его речи не было, - подчеркнул Мацегора. - Только в заключительном разделе своего выступления Ким Чен Ын сказал о готовности мобилизовать имеющиеся у КНДР ядерные силы сдерживания войны в качестве реакции на кризисную ситуацию, которая может возникнуть в случае продолжения военных провокаций со стороны американцев или южнокорейцев. Одной из таких провокаций вполне могут стать анонсированные Вашингтоном и Сеулом совместные военные учения, начало которых запланировано на 22 августа".

Он добавил, что в США и Южной Корее прекрасно понимают провокационность таких маневров, "но их эта опасность почему-то абсолютно не тревожит". "Получается, они сами подталкивают северокорейцев к реакции по принципу "острием против острия". Вот что вызывает самую серьезную обеспокоенность", - резюмировал посол.

Совместные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военное ведомство Сеула, будут состоять из трех частей: штабные учения по кризисному управлению, часть, посвященная отражению наступления и защите столичного региона, и планы по проведению контрнаступления. Маневры планируются на период с 22 августа по 1 сентября.