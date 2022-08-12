Около 30% всех случаев заражения оспой обезьян в мире приходится на США

Примерно 30% от общего числа людей, заболевших в мире оспой обезьян, проживают в США. Об этом свидетельствуют последние данные, опубликованные в ночь на пятницу на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время в мире насчитывается 31 799 инфицированных оспой обезьян, в то время как в США зарегистрирован 9 941 случай, что составляет 31,3% от общемирового показателя. На втором месте находится Испания, где зафиксированы 5 162 заболевших. За ней следуют Германия (2 982 случая), Великобритания (2 914) и Франция (2 423).

4 августа Соединенные Штаты объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения и социальных служб страны Хавьер Бесерра. 30 июля газета "Вашингтон пост" отмечала, что у американских властей имеется свыше 1 млн доз вакцины. Однако их недостаточно для того, чтобы привить тех, кто подвергается наибольшему риску заражения вирусом. Новые дозы поступят только в октябре.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 23 июля объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.