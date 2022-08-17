American Airlines заказала около 20 сверхзвуковых авиалайнеров

Американская авиакомпания American Airlines ("Американ эйрлайнз") договорилась с разработчиком лайнеров нового поколения - базирующейся в Денвере (штат Колорадо) фирмой Boom Supersonic ("Бум суперсоник") - о покупке до 20 сверхзвуковых самолетов. Об этом во вторник сообщил сам авиаперевозчик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"American Airlines и Boom Supersonic сегодня объявляют о соглашении авиакомпании приобрести до 20 самолетов Overture ("Овертюр") с возможностью покупки еще 40. American Airlines уже внесла невозмещаемый депозит за первые 20 самолетов. Самолет Overture, как ожидается, будет перевозить пассажиров на скорости, в два раза превышающей ту, которую развивают самые быстрые современные лайнеры", - говорится в заявлении авиакомпании.

Как заявил финансовый директор American Airlines Дерек Керр, компания "смотрит в будущее" и сможет предоставлять для своих клиентов новые услуги.

Согласно данным компании Boom, которые приводятся в релизе, производство лайнеров Overture начнется в 2025 году, а пассажирские перевозки будут осуществляться уже к 2029 году. Самолет будет перевозить от 65 до 85 пассажиров со сверхзвуковой скоростью в 1,7 Маха, а дальность полета может составлять 4 250 морских миль (7,8 тыс. км). Авиалайнер сможет долететь из Майами в Лондон менее чем за пять часов, а полет из Лос-Анджелеса в штате Калифорния в гавайский Гонолулу продлится три часа, отмечает компания.

Как пишет телеканал Си-эн-эн, сверхзвуковой авиалайнер компании Boom находится пока на ранних стадиях разработки. Недавно прототип самолета прошел испытания в аэродинамической трубе, а испытательный полет ему еще только предстоит совершить. Канал указывает, что все в вопросе полета и производства таких машин зависит от того, сможет ли Boom Supersonic "выполнить свои щедрые обещания".