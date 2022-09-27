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Истребительный парк ВВС США оказался перегруженным

США Материалы 27 сентября 2022 06:42 (UTC +04:00)
Истребительный парк ВВС США оказался перегруженным

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Истребительный парк Военно-воздушных сил (ВВС) США оказался перегруженным. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет The Drive.

По словам генерала Марка Келли, в совокупности 48 истребительных эскадрилий и 9 ударных эскадрилий выполняют работу 60 эскадрилий.

«Это похоже на счет, который приходит к вам домой… за 60 эскадрилий многоцелевых истребителей... Я пытаюсь оплатить этот счет с помощью 48 истребительных эскадрилий и 9 ударных эскадрилий», — сказал генерал ВВС США.

По его словам, 57 не сильно отличается от 60, однако ударные эскадрильи состоят из устаревающих штурмовиков A-10 Thunderbolt II.

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