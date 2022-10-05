Трамп обратился в Верховный суд США из-за обыска в его поместье

Экс-президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с требованием временно запретить Минюсту изучение секретных документов, которые были изъяты при обыске в его поместье во Флориде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает газета New York Times.

По информации издания, в конце сентября Апелляционный суд 11-го округа Атланты одобрил запрос Минюста на работу с изъятыми секретными документами. Это скорректировало решение суда Флориды о том, что изучением документов будет заниматься только независимая сторона в лице назначенного уполномоченного юриста Рэймонда Диари.

Однако, по заверению юристов Трампа, у апелляционной инстанции не было достаточных полномочий выносить подобное решение. «Суд 11-го округа не обладает достаточной юрисдикцией для пересмотра постановления об уполномоченном юристе», — говорится в документе.