Данных о возможной встрече Путина и Байдена на G20 пока нет - Белый дом

Американская администрация не располагает в настоящее время никакой информацией о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на полях саммита Группы двадцати (G20) в ноябре. Об этом заявила в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мне не о чем говорить в предварительном порядке", - ответила официальный представитель американского лидера, когда ее попросили прокомментировать высказывания Байдена. Глава администрации США допустил в четверг, отвечая на вопрос ТАСС, возможность встречи с Путиным в рамках скорого саммита G20 или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом Жан-Пьер выступила с утверждениями, что "ядерная риторика России была безрассудной и безответственной", но добавила: "Если Карибский кризис чему-то нас научил, так это ценности сокращения ядерной угрозы, а не ее использования".

Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Встреча АТЭС на высшем уровне запланирована на 18-19 ноября в Таиланде.