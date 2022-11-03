Байден обвинил сторонников Трампа в попытках нарушить работу избирательной системы США

Сторонники бывшего президента США республиканца Дональда Трампа пытаются нарушить работу американской избирательной системы в преддверии ноябрьских промежуточных выборов. Об этом заявил в среду нынешний лидер США Джо Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Однако теперь экстремистски настроенные республиканцы MAGA ставят под сомнение легитимность не только прошедших выборов, но и выборов, проводимых сейчас и в будущем. Экстремистски настроенный элемент Республиканской партии MAGA составляет меньшинство этой партии, но является ее движущей силой. Он пытается добиться успеха там, где потерпел неудачу в 2020 году: подавить право избирателей и подорвать саму избирательную систему", - отметил глава Белого дома, выступая с речью на мероприятии, которое Национальный комитет Демократической партии организовал неподалеку от Конгресса. MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") - это главный политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года, который прочно закрепился в политическом лексиконе Соединенных Штатов.

По мнению американского лидера, сторонники Трампа "отказывают [американцам] в праве голоса". "Вместо того чтобы ждать завершения выборов, они задолго до них - и уже сейчас - прибегают к насилию и запугиванию избирателей, сотрудников избирательных комиссий", - добавил президент.

"Американская демократия находится под ударом, потому что потерпевший поражение бывший президент США отказался признать результаты выборов 2020 года. Отказавшийся признать волю народа отказывается признать тот факт, что он проиграл. Он злоупотребил своей властью и поставил преданность себе выше закона и конституции", - считает Байден. Он полагает, что Трамп "совершил большую ложь". "Главная ирония выборов 2020 года заключается в том, что это наиболее подверженные нападкам выборы в нашей истории. И все же нет таких выборов в истории, в результатах которых мы можем быть больше уверены", - сказал глава вашингтонской администрации.