Трамп анонсировал "важное заявление" 15 ноября

Бывший президент США Дональд Трамп намерен выступить с "важным заявлением" 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он сообщил, выступая в понедельник на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо, трансляцию которого ведет телеканал C-SPAN.

Промежуточные выборы 8 ноября, по итогам которых представители Республиканской партии могут получить большинство в обеих палатах Конгресса США, по словам Трампа, могут стать "спасительными для страны". "15 ноября я сделаю очень важное заявление в Мар-а-лаго в [городе] Палм-Бич во Флориде", - указал 45-й президент США.

Ранее телекомпания CNN сообщала со ссылкой на источники, что Трамп на митинге в Огайо может объявить об участии в выборах главы государства в 2024 году. Республиканец в своем выступлении подчеркнул, что не хотел бы отвлекать внимание от промежуточных выборов, которые пройдут во вторник. Ранее ожидалось, что Трамп объявит о планах участвовать в борьбе за Белый дом после промежуточных выборов. Некоторые источники американских СМИ называли в качестве даты такого объявления 14 ноября.

На митинге в штате Техас 22 октября Трамп намекнул на свою готовность участвовать в следующих выборах главы государства. Тогда же он сказал, что готов на это пойти, чтобы США вновь стали "успешной, безопасной и великой" страной. В начале сентября бывший помощник и зять Трампа Джаред Кушнер сообщил телеканалу Sky News, что 76-летний экс-президент может вновь вступить в борьбу за Белый дом.

Промежуточные выборы в стране пройдут 8 ноября. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также треть его Сената. Согласно некоторым прогнозам, республиканцы могут увеличить представительство в обеих палатах законодательного органа, что даст им возможность препятствовать реализации предложений президента-демократа Джо Байдена.