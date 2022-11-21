Байден отмечает свой 80-летний юбилей в кругу семьи

Президент США Джо Байден в воскресенье отмечает свое 80-летие в кругу семьи в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Карин Жан-Пьер ранее рассказала журналистам, что обычно Байден празднует свой день рождения в среду перед Днем благодарения, который в этом году приходится на 24 ноября. Однако, подчеркнула она, в связи с тем, что внучка американского лидера Наоми Кинг Байден в субботу вышла замуж, бракосочетание состоялось в Белом доме, то вся семья находится в столице, и они за завтраком отпразднуют день рождения руководителя вашингтонской администрации.

Байден стал первым президентом страны, который отметил свое 80-летие на посту главы государства.