Госдеп США одобрил продажу Катару средств борьбы с БПЛА

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Катару системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) FS-LIDS и другого оборудования на сумму $1 млрд, сообщает во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в заявлении, американское внешнеполитическое ведомство одобрило продажу "властям Катара системы FS-LIDS и связанного с ней оборудования примерно на $1 млрд". "Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить безопасность дружественной страны, которая играет важную роль, содействуя политической стабильности и экономическому развитию на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.