В США сообщили о шагах по укреплению ядерного зонтика для Японии и Южной Кореи

Соединенные Штаты готовят совместно с Японией и Южной Кореей практические шаги с целью укрепления обязательств Вашингтона по обеспечению ядерного зонтика для союзников. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований конференции, посвященной американо-южнокорейским отношениям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наш недавно опубликованный Обзор ядерной доктрины подчеркивает, что мы разделяем обеспокоенность наших союзников по поводу того, что развитие событий в Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе в ярко выраженной форме свидетельствует о необходимости укрепления нашего расширенного сдерживания. И это по сути фундаментальная стратегическая предпосылка, из которой мы исходим вместе с нашими союзниками в Южной Корее и Японии", - сказал он.

"Мы работаем с нашими союзниками, как с Республикой Корея, так и с Японией, над выработкой эффективного сочетания ощутимых мер в этом направлении: конкретных практических шагов, которые мы можем предпринять для укрепления расширенного обязательства по сдерживанию. Это включает в себя более заметное присутствие в регионе стратегического потенциала США", - подчеркнул Салливан.