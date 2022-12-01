Нью-Йорк и Сингапур стали самыми дорогими городами в этом году

Нью-Йорк и Сингапур обошли по ценам другие мегаполисы в этом году и стали самыми дорогими городами для проживания. Такие данные опубликовал аналитический центр Economist Intelligence Unit (EIU), ежегодно оценивающий этот показатель в мегаполисах планеты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость жизни резко возросла в нынешнем году - в среднем на 8,1%, во всех 172 городах, которые изучались аналитиками. Самыми дорогими городами стали Нью-Йорк, который в 2021 году занимал шестое место, и Сингапур, поднявшийся со второй строки. Тель-Авив, самый дорогой город в 2021 году, опустился на второе место.

Российская столица возглавила список городов мира, где за последний год стоимость проживания выросла сильнее всего. Москва поднялась на 59 позиций - с 96 места на 37-е.

Исследование ставит целью определить стоимость жизни в разных городах мира для сотрудников международных компаний.

Для этого местные цены переводятся в американские доллары. Таким образом, положение города в рейтинге зависит в значительной степени от динамики обменного курса национальной валюты. Составители доклада предупреждают, что изменение стоимости жизни для местных жителей, зависящее от цен и зарплат, не обязательно совпадает с изменением места мегаполисов в рейтинге, ориентированном на сотрудников транснациональных предприятий.