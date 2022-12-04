В США заявили об отсутствии свидетельств готовности Ирана к получению ядерного оружия

США не располагают свидетельствами того, что власти Ирана приняли решение получить ядерное оружие. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас нет информации, которая указывала бы на то, что они приняли решение получить ядерное оружие, но мы, очевидно, по-прежнему видим, что они делают шаги [в этом направлении]", - заявила Хейнс. При этом она подчеркнула, что не обладает полномочиями для того, чтобы говорить о "красных линиях" Вашингтона в связи с иранской ядерной программой.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что американский президент Джо Байден готов в крайнем случае пойти на военный вариант решения вопроса о недопущении получения Ираном ядерного оружия. Мэлли при этом добавил, что в настоящее время в этом нет необходимости, США по-прежнему считают дипломатию лучшим решением по ядерной сделке с Ираном.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.