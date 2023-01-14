Байден 7 февраля выступит в Конгрессе США с посланием "О положении страны"

Президент США Джо Байден выступит 7 февраля перед обеими палатами американского Конгресса с ежегодным посланием "О положении страны". Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили любезное приглашение спикера [Палаты представителей Кевина] Маккарти, и президент его принял. Он с нетерпением ждет возможности выступить с посланием "О положении страны" во вторник, 7 февраля", - сказала она.

В распространенном позднее письменном заявлении Жан-Пьер отметила, что Байден в своей речи рассчитывает обратиться "к республиканцам, к демократам и всей стране". По словам Жан-Пьер, президент в ходе выступления затронет вопросы укрепления экономики, повышения конкурентоспособности США в мире, обеспечения безопасности жителей и единства страны.

Традиция выступления президента перед законодателями с посланием родилась в США 8 января 1790 года. Начало ей положил первый президент страны Джордж Вашингтон. Речь он тогда произнес в Нью-Йорке. Третий президент Томас Джефферсон в 1801 году направил свое послание законодателям в письменном виде, и такая практика существовала вплоть до 1913 года, пока Вудро Вильсон не решил вернуться к истокам.