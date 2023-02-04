Блинкен в беседе с Ван И назвал инцидент с метеозондом КНР "нарушением суверенитета США"

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в пятницу по телефону инцидент с китайским метеорологическим зондом с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро Ван И, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Сегодня утром я разговаривал с Ван И с целью сообщить ему, что в свете неприемлемых действий Китая я откладываю свой визит в Китай в эти выходные", - сообщил Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Республики Корея Пак Чином в Госдепартаменте.

"И в ходе сегодняшнего разговора с Ван И я ясно дал понять, что присутствие этого разведывательного шара в воздушном пространстве США является явным нарушением суверенитета США и международного права. Это безответственный поступок, и то, что КНР решила предпринять это действие накануне моего запланированного визита, наносит ущерб предметным дискуссиям, которые мы были готовы провести", - утверждал госсекретарь.

В ноябре 2022 года на Бали президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились, что руководитель Госдепартамента посетит Пекин с целью продолжить обсуждение тем, поднятых главами двух государств во время встречи. "Мы проводили работу в рамках всего правительства США, чтобы подготовиться к содержательным дискуссиям по вопросам, которые важны для американского народа и для людей во всем мире. И мы уже некоторое время взаимодействовали с нашими коллегами в Пекине, чтобы подготовиться к этим встречам", - отметил Блинкен. Однако в связи с появлением в воздушном пространстве США китайского метеорологического зонда поездку в КНР пришлось отложить. "Как только мы обнаружили шар, правительство США немедленно приняло меры для защиты от сбора секретной информации. Мы напрямую общались с правительством КНР по многочисленным каналам по этому вопросу", - добавил госсекретарь.