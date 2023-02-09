Маск поручил работникам Twitter приостановить разработку новых функций из-за сбоя

Илон Маск поручил сотрудникам принадлежащей ему компании Twitter приостановить разработку новых функций на фоне масштабного сбоя в функционировании соцсети Twitter. Об этом в среду сообщил журнал Fortune, в распоряжении которого оказалось электронное письмо Маска, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пожалуйста, приостановите пока разработку новых функций в пользу максимальной стабильности и надежности системы, особенно с учетом приближения Супербоула", - говорится в сообщении. Помимо этого, Маск рекомендовал сотрудникам Twitter сократить использование облачного сервиса Google по крайней мере на протяжении следующей недели.

Пользователи Twitter сообщили о проблемах в работе соцсети. Сбои в функционировании сервиса длятся более четырех часов.

Супербоул - спортивное событие, в США его смотрит каждый третий американец. Впервые Супербоул прошел в 1966 году, когда Национальная футбольная лига и Американская футбольная лига договорились об объединении, они составили две конференции новой лиги. С тех пор в Супербоуле встречаются лучшие команды каждой из конференций. Предстоящий Супербоул состоится 12 февраля, он станет 57-м.