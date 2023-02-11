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Байден принял приглашение Лулы да Силвы посетить Бразилию

США Материалы 11 февраля 2023 06:54 (UTC +04:00)
Байден принял приглашение Лулы да Силвы посетить Бразилию

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Американский лидер Джо Байден принял приглашение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы посетить республику. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома по итогам встречи лидеров двух стран в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Лула пригласил президента Байдена посетить Бразилию, и президент Байден принял приглашение", - отмечается в документе.

Лидеры двух стран также "обязались расширять диалог и углублять сотрудничество".

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