Байден принял приглашение Лулы да Силвы посетить Бразилию

Американский лидер Джо Байден принял приглашение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы посетить республику. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома по итогам встречи лидеров двух стран в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Лула пригласил президента Байдена посетить Бразилию, и президент Байден принял приглашение", - отмечается в документе.

Лидеры двух стран также "обязались расширять диалог и углублять сотрудничество".