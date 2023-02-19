Самолет вице-президента США сломался в Германии

Самолет вице-президента США Камалы Харрис, которая принимала участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сломался в Германии. Об этом сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс в своем Telegram, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Бело-голубой самолет вице-президента сломан», — констатировала Джейкобс. По ее словам, обратно в США Харрис отправится на вспомогательном военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster.

Как отмечает ТАСС, изменение планов подтвердили в пресс-пуле вице-президента США. Позже пресс-служба Белого дома пояснила, что Харрис отправится домой на Boeing C-17 из-за трудностей с обслуживанием основного борта вице-президента.