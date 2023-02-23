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В США погибли пять человек при крушении двухмоторного самолета

США Материалы 23 февраля 2023 02:43 (UTC +04:00)
В США погибли пять человек при крушении двухмоторного самолета

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Двухмоторный самолет Beech BE20 в среду потерпел крушение возле американского Национального аэропорта Литл-Рок (штат Арканзас). Об этом сообщил телеканал Эй-би-си со ссылкой на властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что все пять человек, которые находились на борту, погибли.

"В то время надвигался сильный штормовой фронт. Я не знаю, связаны ли эти два явления, но был сильный ветер, несколько минут шел сильный дождь", - приводит Эй-би-си слова представителя местного отделения полиции.

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