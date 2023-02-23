В США погибли пять человек при крушении двухмоторного самолета

Двухмоторный самолет Beech BE20 в среду потерпел крушение возле американского Национального аэропорта Литл-Рок (штат Арканзас). Об этом сообщил телеканал Эй-би-си со ссылкой на властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что все пять человек, которые находились на борту, погибли.

"В то время надвигался сильный штормовой фронт. Я не знаю, связаны ли эти два явления, но был сильный ветер, несколько минут шел сильный дождь", - приводит Эй-би-си слова представителя местного отделения полиции.