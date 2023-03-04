Не менее девяти человек погибли в результате непогоды в США

По меньшей мере девять человек погибли в пятницу в результате торнадо и проливных дождей в южной части США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, циклон, вызвавший торнадо и проливные дожди, движется на северо-восток страны, где, по прогнозам, может спровоцировать сильные снегопады.

Reuters со ссылкой на данные портала poweroutage.us отмечает, что более 1,4 миллиона домов и предприятий остались без электричества в штатах, которые затронула природная стихия.