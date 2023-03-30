США надеются, что Финляндия и Швеция очень скоро вступят в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит европейскую безопасность, США надеются, что их официальное присоединение к альянсу произойдет очень скоро. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы полагаем, что и Швеция, и Финляндия должны быть в НАТО. Их присоединение к НАТО укрепит не только нашу безопасность, но и европейскую безопасность, а также безопасность альянса, - сказал он. - Эти страны регулярно сотрудничают с НАТО. Мы надеемся приветствовать их официально в НАТО очень скоро".

"Я не буду конкретно углубляться в это. Но мы считаем, что Швеция и Финляндия готовы присоединиться к НАТО", - отметил представитель внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о возможности принятия Россией мер по укреплению своей безопасности в связи со вступлением в альянс двух новых государств.