Не менее 17 человек стали жертвами торнадо в нескольких штатах США

Число погибших из-за разрушительных торнадо в нескольких штатах США достигло 17. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, в субботу в округе Мак-Нэри штата Теннеси сообщили о смерти семи человек.

Накануне власти Арканзаса приводили данные о пяти погибших: четверо в городе Уинн и один в Норт-Литл-Роке.

Стихия унесла жизни трех человек в Индиане, сообщили в местной полиции. Кроме того, один скончался в ночь на субботу в Алабаме и один - в Миссисипи.

Десятки человек пострадали и госпитализированы. Нанесен значительный ущерб инфраструктуре, жилым домам и автомобилям.

Ранее в субботу CNN сообщил, что более 450 тысяч домохозяйств и производственных помещений оказались обесточенными после сильного ухудшения погоды в десяти штатах центральной части США.

Наиболее сложная ситуация складывается в Индиане, где без энергоснабжения остались почти 100 тысяч потребителей. Значительно пострадали штаты Миннесота (84 тысячи потребителей), Огайо (почти 60 тысяч потребителей), Арканзас и Иллинойс (по 55 тысяч потребителей).

По данным местных властей, в пятницу на ряд штатов центральной части США обрушились торнадо. Согласно предварительным данным, более 50 торнадо разной интенсивности зафиксировали в штатах Иллинойс, Арканзас, Айова, Висконсин, Теннесси и Миссисипи.