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Байден поручил выяснить, почему обвиняемый в утечках имел доступ к большому объему данных

США Материалы 15 апреля 2023 06:25 (UTC +04:00)
Байден поручил выяснить, почему обвиняемый в утечках имел доступ к большому объему данных

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Администрация Соединенных Штатов выясняет, почему арестованный в четверг по делу об утечке материалов Пентагона рядовой первого класса ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Даглас Тейшейра получил доступ к большому объему засекреченной информации. Об этом президент США Джо Байден заявил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Дублина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он подчеркнул, что поручил своей администрации "убедиться, что они, во-первых, докопаются до сути того, почему он [Тейшейра] вообще получил доступ" к такому объему засекреченной информации, а во-вторых, "сосредоточатся на масштабах произошедшего".

"Я не думаю, что это займет много времени", - заключил президент. Ранее он заявил, что правительство ограничит степень доступа госслужащих США к секретной информации в свете нынешней утечки материалов Пентагона.

Как передала ранее телекомпания CNN, Тейшейра, которому 21 год, занимался обеспечением работы сети спецсвязи, использовавшейся для распространения секретных документов, поэтому имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

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