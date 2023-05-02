В Пентагоне заявили, что пролетевший над Гавайями аэростат не представлял угрозы для США

Пролетевший в небе над американским штатом Гавайи аэростат не представлял угрозы для США. Об этом в понедельник в ответ сообщил представитель Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, воздушный шар был обнаружен 28 апреля в небе над побережьем Гавайских островов, он находился на высоте около 11 км. "Неизвестно, кому принадлежит воздушный шар, однако нет никаких признаков того, что он маневрировал или управлялся иностранным или враждебным субъектом. Шар не пролетал непосредственно над критически важными объектами оборонной инфраструктуры или другими секретными правительственными объектами США, а также не представлял военной или физической угрозы для людей на земле. Хотя он летел на высоте, стандартной для полетов гражданской авиации, он не представлял угрозы для гражданской авиации в небе над Гавайями", - сказал представитель Пентагона.

По его словам, министр обороны США Ллойд Остин согласился с рекомендацией военного командования "не предпринимать никаких действий в отношении аэростата". В Минобороны отметили, что шар сейчас находится за пределами воздушного пространства и территориальных вод Гавайев. "Мы будем продолжать следить за аэростатом совместно с Федеральным авиационным управлением США", - говорится в сообщении.