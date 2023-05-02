IBM приостановит наем сотрудников, которых может заменить ИИ

Корпорация IBM приостановит в течение пяти лет наем сотрудников, функции которых может выполнять искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщил глава корпорации Арвинд Кришна в опубликованном во вторник интервью агентству Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в компании работают примерно 26 тыс. сотрудников, которые не задействованы в общении с клиентами. "Я мог бы легко увидеть, как 30% этих сотрудников будут заменены искусственным интеллектом <...> в течение пятилетнего периода", - сказал Кришна. Агентство отмечает, что таким образом под сокращение подпадают около 7,8 тыс. сотрудников.

Согласно результатам опроса, проведенного телеканалом Fox News, большинство американцев негативно относятся к ИИ и считают, что власти должны регулировать эту сферу.

Ранее Илон Маск заявил, что развитие ИИ может грозить уничтожением человечества. По словам Маска, ИИ может оказаться опаснее, чем неудачно смоделированные или собранные самолеты, или плохо собранные автомобили, так как "у него есть потенциал для уничтожения цивилизации". Маск также считает, что развитие технологий может привести к тому, что ИИ будет принимать решения за людей, которые не смогут отключить его.